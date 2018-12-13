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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı otomobilinde ölü bulundu (2) - ANTALYA

Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı otomobilinde ölü bulundu (2) - ANTALYA

- Olay yerinden detaylar Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı otomobilinde ölü bulunduANTALYA (AA) - Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içerisinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Kepez Varyant seyir terasında bir otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. 112 Acil Servis ekibi, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Karaaslan'ın, beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Polis Bild Polis Ekipleri 

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