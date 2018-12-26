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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Antalya Dinler Bahçesi'nde Noel Ayini

- Antalya Dinler Bahçesi'nde Noel Ayini

Ayinden görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA


- Antalya'nın Serik ilçesinde cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi'nde yerleşik yaşayanlarla tatile gelen Hristiyanların katılımıyla Noel ayini yapıldı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki içerisinde cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Hoşgörü Bahçesi'nde, Noel ayini düzenlendi.
Antalya'da yerleşik yaşayanlarla tatil için gelen Hristiyanların katılımıyla yapılan ayini Antalya Kaleiçi Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti. Cami ve sinagogun ortasında kalan küçük kilisedeki ayinde Ludger Paskert, Noel'i kutladı. Ardından Noel ilahilerinin okunduğu ayinde, barış ve dostluk mesajları verildi.
Piyano resitalinin ardından ayin sona erdi. Ayine Antalya ve çevre ilçelerden çok sayıda Hristiyan katıldı.

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