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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Antalya’dan Suriye’ye 2 yardım tırı Haberi

Antalya’dan Suriye’ye 2 yardım tırı Haberi

Tırlardan detay

Mazlum Yetim Çocuklar Yetim Çocuk Sınır Kapısı 

-Vatandaşlardan detay
-Menderes Türel'den detay
-Süreyya Saltık'ın konuşması
-Menderes Türel'in konuşması
-Dua edilmesi
-Muhittin Böcek'ten detay
-Tırların uğurlanması
-Tırların gidişi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat İnsani Yardım Derneği ortaklığında toplanan iki tır yardım, Suriye’ye doğru yola çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen tırları uğurlama programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, dünyanın hangi köşesinde bir mazlum var ise onların yanında Türkiye Cumhuriyeti dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vakıf ve derneklerin olduğunu söyledi.

Son dönemde bu konuda toplumsal duyarlılığın arttığını ifade eden Türel, “ Bizler ‘komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ diye buyrulan inancın temsilcileriyiz. Bugün Suriye’de zalimin zulmü altında ezilen mazlumlara sahip çıkmalıyız. En küçük yardımın bile olması bizim için kelimelerle ifade edilemeyecek kadar anlamlı ve önemlidir. Bundan sonrada mazlumların yanında olacağız.”diye konuştu.
"Dualarla uğurlandı" Dernek temsilcisi Süreyya Saltık,” Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı kendimize bir vazife atletik. Savaşlarda en büyük sıkıntıyı yetim çocukların çektiğini biliyoruz. Dernek olarak Azez’de bulunan 100’ün üzerinde yetimhanedeki çocuklarımız için hayırsever Antalya halkının destekleri ile iki tır hazırladık. Yardım tırı içinde yatak, battaniye, baza ve gıda yardımları var. Gücümüzün yettiği yere kadar ulaşmak hedefimizdir.” dedi.
İl Müftüsü Osman Artan’ın yaptırdığı duanın ardından tırlar Suriye sınır kapısına doğru yola çıktı. Programı Menderes Türel’in yanında Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te takip etti.
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