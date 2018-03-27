Antalya'dan 'Çocuk Parklarına Kamera Konsun' kampanyasına destek

-parkta oynayan çocuklar detay

-Aileler detay

-Vatandaşlar röp.

-Parktaki çocuklar röp.

-Detaylar



( ANTALYA ) ANTALYA



- TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı



tarafından ortaklaşa başlatılan ‘Çocuk Parklarına Kamera Konsun’ kampanyasına Antalyalı vatandaşlardan da destek geldi. Son dönemlerde yaşanan çocuk kaçırılması ve istismar gibi olayların önüne geçmek amacıyla TGRT Haber ve İHA tarafından başlatılan ‘Çocuk Parklarına Kamera Konsun’ kampanyasına Antalyalı vatandaşlar da destek verdi. Vatandaşlar, gerek çocuklarının güvenliği, gerekse toplum huzuru için çocuk parklarına güvenlik kamera konulmasının son derece yerinde bir adım olduğunu dile getirdi. Çocuğunu parka getiren Mustafa Okun, "Geç kalınmış bir proje olarak görüyorum. Keşke daha önce bunlar düşünülseydi park ve bahçelerde istismar, hırsızlık ve çocuk kaçırma olayları daha erken önlemi alınmış olur ve bu tür şeyler bu zamanda olmayabilirdi. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Kamera olmayınca yalnız bırakamıyorsunuz çocuğunuzu. Ayrıca park ve bahçelerde alkol alınıyor, kameranın bunlarda da faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Murat Mol isimli vatandaş "Oğlum büyüyor artık, tek başına göndermek isterim, gitsin parkta oynasın ama bu devirde biraz sıkıntılı. Kamera olursa ne olduğunu biliriz, bir şey olursa oradan da izleyebiliriz. Emniyete de katkısı olacaktır" derken, Tuğçe Dinç ise "Ben de çocuğumun güvenliği için tabiki kamera olmasını istiyorum. Bu kadar çocuk istismarı var ülkemizde, kampanyayı destekliyorum" ifadelerini kaydetti.

Parkta oynayan minikler ise tek başlarına parka gelmekten korktuklarını belirterek, kamera konulmasını talep etti.

