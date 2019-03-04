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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’daki sınıf baskınının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Antalya’daki sınıf baskınının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamera görüntüsü

Lise Öğrencisi Öğretmenler Öğretmen Lise Öğrenci Öğrenciler 

-Arşiv görüntüler

( ANTALYA )- Okul basıp lise öğrencisi 2 kızı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 9 öğrencinin, okul içerisindeki o anlarının görüntüleri ortaya çıktı ANTALYA

- Antalya’da okul basıp lise öğrencisi 2 kızı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 9 öğrencinin, okul içerisindeki o anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Antalya Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni basıp Yağmur S. P. (16) ve Gülşen M.’yi (16) sınıfta darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 9 öğrencinin, okul içerisindeki görüntüleri ortaya çıktı. Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, öğrencilerin Yağmur S. P. (16) ve Gülşen M.’nin (16) sınıfın önüne gelerek bekledikleri yer alırken, bir müddet sonra okul zilinin çalmasıyla kamuflaj pantolonlu kız öğrencinin ilk olarak sınıfa girdiği ve grupla birlikte gelen erkek öğrencilerin sınıf kapısını kapalı tutmaya çalıştıkları gözlendi. Görüntülerin devamında olay, sesleri duyan nöbetçi öğretmenin müdahalesi ile sona eriyor ve ardından Yağmur S. P. ve Gülşen M., öğretmenleriyle beraber sınıftan çıkarak saldırgan öğrencilerin peşinden koşuyor.
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