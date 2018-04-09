Antalya'daki silahlı saldırı

- Öldürülen Gücü şahsın evinin önü - Polislerin olay yeri incelemesi - Olayın görgü tanıklarıyla ve komşularıyla röportajlar - Kurşun isabet eden araç Antalya 'da başından vurularak öldürülen Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze'nin komşuları, AA muhabirine konuştu. Arslanbucak Mahallesi'nde kuaförlük yapan Emrah Açar, yaptığı açıklamada, Gaioz Giorkhelidze'yi fazla tanımadığını ancak her sabah birkaç arkadaşıyla yürüyüş yaparken gördüğünü söyledi.
Dükkanının önünden sabahları geçerken kendisine selam verdiğini, gördüğü kadarıyla da iyi bir insan olduğunu anlattı. Uzaktan gördüğü kadarıyla mütevazı ve güler yüzlü insanlar olduğunu ifade eden Açar, "Dün olayı görünce şaşırdım. İyi tanımıyordum ama ölmesine şaşırdım. Bazen buradan geçerken çocuklarımı severdi. Ne iş yaptığını bilmiyorum." diye konuştu. Olayın görgü tanıklarından Muammer Bahadur ise olay anını şöyle anlattı:"Olay sırasında ben evde balkondaydım. Ailemle yemek yiyecektik. Bir patlama sesi duyduk. Etrafta bağırma seslerini duyunca aşağıya baktım. Karşıdaki komşum bağırıyordu. Bir de kar maskeli birinin bir araca bindiğini gördüm. Sonra hemen aşağıya indik. Gürcü adam yerde kanlar içinde yatıyordu. O an yapacağımız bir şey yoktu. Hemen polisi ve sağlık görevlilerini aradık." dedi. Öldürülen Giorkhelidze'nin ne iş yaptığını bilmediğini ifade eden Bahadur, "Evinin önüne son model araçlar sürekli gelip gidiyordu. Ama mülayim bir insana benziyordu. Her sabah yürüyüş yaparlardı. Buradan geçerken selam verip "merhaba" derlerdi. Kaldıkları evi 1 yıllığına tuttuklarını biliyorum. Ama buraya geleli yaklaşık 3 ay oldu. Kalabalık ve sakin bir aileydi diye biliyorum. Kimseye bir zararları olduğunu duymadım. Lüks yaşıyorlardı." ifadelerini kullandı.Dün akşam saatlerinde Gaioz Giorkhelidze (60) ve oğlu Giga Giorkhelidze (27), evlerine giderken yanlarına bir araç yanaşmış, aracın içerisinden inen kar maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu Gaioz Giorkhelidze olay yerinde yaşamını yitirmiş, bacağından yaralanan oğlu ise hastaneye kaldırılmıştı.Olayın yaşandığı yerde polis ekipleri evin önünde nöbet tutarak çevrede güvenlik alıyor. Olay sırasında görgü tanığı Bahadur'un aracına isabet eden kurşunla ilgili polis ekiplerinin inceleme yaptığı gözlendi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.