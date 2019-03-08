Antalya'daki otobüs kazası kameralara yansıdı

- Halk otobüsündeki kameralardan kaza anı - Kazada, 4 kişi yaralandıANTALYA (AA) - Antalya 'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otobüsün kaza anı kameralara yansıdı.Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'ndan, 26 Şubat'ta Yusuf Kaya yönetimindeki 07 AU 0415 plakalı halk otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.Yolcularında içinde bulunduğu halk otobüsündeki kaza anı ve çarpma sonrası yaşanan panik, halk otobüsünün kamerasınca kaydedildi.Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralanmıştı.
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