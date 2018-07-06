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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı Haberi

Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı Haberi

Yangından görüntüler

( ANTALYA )- 6 helikopter, 1 amfibi uçak, 28 arazöz, 3 dozer ile müdahale edilen orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü ANTALYA

Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale Orman İşçisi Trol 


- Antalya'nın Manavgat İlçesi’nde çıkan orman yangınında yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Manavgat İlçesi Oymapınar Baraj yakınlarında, henüz nedeni belli olmayan şekilde orman yangını çıktı. Alanın sarp olması nedeniyle söndürme çalışmaları, ağırlıklı olarak havadan yapıldı. Hava araçları, Oymapınar Baraj gölünden su alarak yangına müdahale etti. 6 helikopter, 1 amfibi uçak, 28 arazöz, 3 dozer, çok sayıda orman işçisi ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçları ile müdahale edildi. Yangın yaklaşık 3,5 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının karadan ve havadan sürdüğü yangında, yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (SÇ)
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