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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Antalya'daki göçmenlerin Meis Adası'na geçişleri başladı

Antalya'daki göçmenlerin Meis Adası'na geçişleri başladı

Göçmenlerin botlara binişi

Şehit Mülteci Adala İdlib Saldırı 

-Bekleyen göçmenler
-Denizden detay
-Genel ve detay

( ANTALYA -EK) ANTALYA

- Türkiye'nin göçmenlere kapıları açmasının ardından Antalya ve çevre illerde bulunan bazı göçmenler deniz yoluyla Yunanistan topraklarına geçebilmek için Kaş ilçesinden botla yola çıktı.Türkiye İdlib’de 34 askerin şehit olmasına neden olan saldırının ardından sınır kapılarını göçmenlere açma kararı aldı. Binlerce mülteci sınır kapılarına dayandı. Hem deniz hem de kara yoluyla Avrupa’ya geçmeye çalışanların sayısı kısa sürede on binleri buldu. Sınır kapılarının açılması ile birlikte şuana kadar Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 100 bini geçtiği bildirildi.
Antalya'da da göçmen hareketliliği devam ediyor. Yunan adalarına gitmek isteyen göçmenler, Antalya'nın Kaş ilçesine 2.1 kilometre uzaklıktaki Yunan adası Meis'e gitmek için yola çıktı. Kaş ile Kalkan arası D-400 karayolundan denize inen göçmenler kıyıda bekleyen botlarla denize açıldı. Dün akşam saatlerinden bu yana yaklaşık 100 kişinin botlarla açıldığı öğrenildi. Aralarında yaşlısı genci ve küçük yaşta çocuk bulunan göçmenler can yelekleri ile botlara bindi.Antalya'da Meis Adası'na geçmek üzere Kaş ilçesine daha fazla göçmenin gelmesi bekleniyor.
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