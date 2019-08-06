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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Antalya'daki cinayet

Antalya'daki cinayet

- Şüphelinin asayiş şubeden çıkışı - Müteahhiti öldürdüğü iddiasıyla eski ortağı gözaltına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'da müteahhitlik yapan kişiyi silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki apartmanın otoparkında dün, silahlı saldırı sonucu Fatih Mehmet Şirazi'nin (51), öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.Ekipler, Şirazi'nin eski ortağı olduğu öğrenilen T.Ö'yü saklandığı evde gözaltına aldı.Zanlının, cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiği iddia edildi.

Akalan Silahlı Saldırı Alacak Verecek Meselesi Cinayet Saldırı 

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