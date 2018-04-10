Antalya'daki asansör çilesi 33 gün sonra sona erdi

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( ANTALYA ) - Borcu sebebiyle haczedilen asansörün kartları takıldı, binada bayram havası yaşandı ANTALYA



- Antalya'nın Aksu ilçesinde 12'şer katlı iki apartmanın asansörleri, haczin kaldırılmasının ardından çalışmaya başladı.

Site sakinleri asansörlerin çalışmasını sevinçle karşıladı. Antalya’nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde bulunan sitenin iki bloğunun asansörlerinin beyin kartları, sitenin mantolama borcu nedeniyle haczedildi. Sitede oturan vatandaşlar mağdur olduklarını, yaşlıların asansörleri kullanamadığı için dairelerine inip çıkmakta zorluk yaşadığını belirtip protesto ederek durumu yargıya taşımıştı. Antalya 5. İcra Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, asansörlerin binanın bütünleyici parçası olduğundan haczedilemeyeceğine hükmetti ve verdiği kararda, haczin yapıldığı sitede takip borçlusu olmayan 3'üncü kişilerin kullanımına da tahsis edilmiş asansörlerin kullanım dışı bırakılmasının mağduriyetlere neden olacağını kaydetti.

Site sakinlerinin avukatı Safa Mete Çelik, üzerindeki hacizler kaldırılan asansörlerin beyin kartlarını yediemin deposundan alarak Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Dostlar Sitesi'ne getirdi. Asansör ustası tarafından beyin kartlarının takılmasıyla 12'şer katlı iki binanın asansörleri yeniden çalışmaya başladı.

Site sakinleri de 33 gün sonra yeniden asansör kullanmanın mutluluğunu yaşadı. "Üçüncü kişiler mağdur oldu" Apartman sakinlerinin kendilerine başvurduğunu ve sürecin başladığını dile getiren Avukat Safa Metin Çelik, “Biz İcra Hukuk Mahkemesinde haciz işleminin iptali için davamızı açtık. Dava neticesinde zaten bu tarz davalar 10 gün içinde sonuçlandırılıyor. Biz de bir hafta içerisinde sonucu aldık. Davamızı kabul etti, haciz işlemini iptal etti. Biz de asansör kartlarımızı aldık" dedi.

"Mahkeme haciz işlemini iptal etti" Asıl borcun kooperatife ait bir borç olduğunu söyleyen Çelik, konuşmasını şöyle tamamladı: "Apartmanda yaşayan üçüncü kişiler dediğimiz vatandaşların mağduriyetine yol açtı. Asansör kartlarının haciz edilmesi, yani kooperatifin malı olmayan asansörün haczedilmesiyle birlikte diğer insanlar mağdur oldu ve icra mahkemesi de ‘bu mağduriyetler de bu haciz işlemi geçerli değil’, diyerek mahkeme bu haciz işlemini iptal etti." "Mağduriyetimiz çok büyük" Apartman sakinlerinden Mutlu Seyfioğlu, "12. katta oturuyorum, o kata çıkmak nasıl bir şey anlatılmaz. Eşyalarım kaç gündür arabanın arkasında duruyor. Yukarıya çıkaramıyorum. Mağduriyetimiz çok büyük. Ben gencim yine boş çıkıp inebiliyorum. Yaşlı teyzelerimiz var. Onlar için gerekeni avukatımız yaptı. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Her basamakta gözyaşım var benim, isyanım var" By-pass ameliyatlı olan Lütfiye Sarıca, "Dizimde rahatsızlığım var. Ameliyat olacağım. Bu site mağdur oldu. Avukatımıza sorunu çözdüğü için teşekkür ederim. Ben feryat ettim, ağladım. Bu 16 yılın birikimiydi. Çünkü çok mağdur oldum. Ben burada bir yılda elektriksiz yaşadım. Ben bunları hak etmiyordum. İsyan etmem sadece asansör için değildi. Bu birikimdi. Asansör yokken rahat inip çıkamıyordum. Her basamakta gözyaşım var benim, isyanım var. Çıkamadım, oturdum birinci katta dinlendim. İkinciye oturdum dinlendim. Çok zorlandım, isyan ettim, ölmek istedim. Dayanamıyorum dedim. Çok isyan ettim, böyle bir şey görülmemiş dedim. Şuan rahatlıkla çıkabilirim. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum" dedi.

Asansör kartlarının takılmasının ardından site sakinleri dairelerine rahat bir şekilde çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

