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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Antalya’da yolcu otobüsü ticari araca çarptı : 4 yaralı Haberi

Antalya’da yolcu otobüsü ticari araca çarptı : 4 yaralı Haberi

kaza yerinden detay

Hastane Bild Yolcu Otobüsü Trol 

-yolcular, yaralılar, ambulans ve kurtarıcı, trafik ekipleri
-yaralılardan bazılarına ambulansta müdahale
-kazayı anlatan yolcular
-otobüs sürücüsüne alkol kontrolü
-yolcuların başka otobüse alınmaları

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden gelip Antalya istikametine gitmekte olan Cumhur Bingöllü’nün kullandığı 65 EK 765 plakalı şehirlararası yolcu otobüsünün Gültepe Kavşağında bulunan trafik lambalarında Burhan Umutluoğlu’nun kullandığı 07 AAH 704 plakalı ticari araca çarpması sonucunda meydana geldi. Otobüsün refüje çıkarıp yaklaşık 50 metre sürüklediği haifi ticari aracın sürücüsü Burhan Umutluoğlu, araçta yolcu olarak bulunan Yılmaz Altındağ ve Fatih İmirgi ile otobüsün yedek şoförü olduğu bildirilen Kenan Çoban yaralandı. Otobüste bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile Manavgat’ta bulunan çeşitli hastanelere sevk edildiler. Otobüsteki yolcular, kaza ile ilgili bilgilerine başvurulduktan sonra bir başka otobüse aktarılarak yollarına devam etti. Otobüs yolcuları ve kazayı gören bir vatandaş, otobüs normal yolunda seyir halindeyken, ticari aracın d-400 Karayolu kenarında bulunan Manavgat Ticaret Merkezi istikametinden aniden yola çıktığı ve otobüs sürücüsü kurtarmak için çaba harcasa da kazanın meydana geldiğini dile getirdiler.
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