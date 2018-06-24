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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da yerleşik Ruslar oy kullanıyor

Antalya'da yerleşik Ruslar oy kullanıyor

- Rus kökenli Türk vatandaşı İrina Balcı'nın oy kullanması - İrina Balcı'nın konuşması - Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı: - " Antalya 'da bugün yaklaşık 40 bin Rus vatandaşı oyunu kullanacak"ANTALYA (AA) - Antalya 'da ikamet eden yerleşik Ruslar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.Kent merkezi ve ilçelerinde ikamet eden ve Türk vatandaşlığı bulunan Ruslar, aileleriyle okullara giderek oylarını kullanmaya devam ediyor.Konyaaltı ilçesindeki Dr. Cahit Ünver İlkokulu'nda kızıyla oy kullanan Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya merkez ve ilçelerinde 120 bin civarında Rus vatandaşının olduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 bin Rus'un Türk vatandaşlığına geçtiğini vurgulayan Balcı, " Antalya 'da bugün yaklaşık 40 bin Rus vatandaşı oylarını kullanacak. Ben de oyumu kullandım. 2009'dan bu yana Türkiye'de oy kullanıyorum." dedi.
Demokratik, güzel, güçlü ve bağımsız bir ülkede yaşadıklarını aktaran Balcı, Türkiye'nin daha güçlü olmasını temenni etti.Seçimlerin hayırlısı olmasını dileyen Balcı, şöyle konuştu:"Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye'de mutluyuz, huzurluyuz. Çocuklarım burada doğdu, burada yaşıyor ve okuyor. Antalya 'da yaşamaktan çok mutluyuz, iklimi ve insanları çok güzel. Ruslar burada huzur içinde yaşıyorlar. Rusların sayısı her sene artıyor. Rus - Türk evlilikleri artıyor."

Muhabir Kullar 

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