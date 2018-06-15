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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da yaralı kirpiye gazeteci yardımı

Antalya'da yaralı kirpiye gazeteci yardımı

Veteriner kliniğinde yavru kirpinin beslenmesi

Gezin Kış Uykusu Yavru Kedi Hayvan Irak 

-Klinik personeli kirpiye sevgi gösterisi
-Yavru kirpiye evde bakım süz içirme
-Yavru kirpi avuç içinde uyuya kalmış detay
-Yavru kedi yavru kirpi birlikte görüntüleri
-Yavru kirpi kutusunda uyurken
-Yavru kirpi bahçede kısa gezinti

( ANTALYA )-Antalya’nın Kemer ilçesinde, yolda yaralı olarak bulunan yavru kirpiye gazeteciler yardım elini uzattı.- Önce klinikte tedavi edilen kirpiye, iyileşinceye kadar gazetecilerin bakacağı belirtildi. ANTALYA

- Antalya’nın Kemer ilçesinde, yolda yaralı olarak bulunan yavru kirpiye gazeteciler yardım elini uzattı. Önce klinikte tedavi edilen kirpiye, iyileşinceye kadar gazetecilerin bakacağı belirtildi. Kemer’de iki gazeteci, Kuzdere Mahallesi’ndeki evlerine dönerken, yolun kenarında hareketsiz yatan kirpi yavrusunu fark etti. Öldüğü düşünülen yavruyu yol üzerinden kaldırmak için yaklaşan gazeteciler, kirpinin yaşadığını fark edince veteriner kliniğine götürdü. Bitkin görünen yavru kirpiyi muayene eden Veteriner Hekim Olgun Aslan, hayvanın açlıktan bu hale geldiğini ifade etti.
Aşırı su kaybettiği de belirlenen yavru kirpi, gıda ve su takviyesinin ardından kısa sürede iyileşme belirtileri gösterdi. Yavru kirpiye ‘Pamuk ismi verildi Klinik çalışanları tarafından kirpiye, ‘Pamuk’ ismi verildi.
Annesini araba çarpmasıyla kaybettiği tahmin edilen Pamuk’un bakımı, klinikteki tedavisinin ardından kendisini bulan gazetecilerin evinde devam etti. Kirpinin kısa sürede evdeki yavru kedi ile iyi bir dostluk kurduğu gözlendi. Yavru kirpinin kış uykusu dönemine kadar bakımına devam edileceğini ifade eden gazeteciler, sağlığına kavuştuğunda doğal ortamına bırakılacağını bildirdi. (İA-
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