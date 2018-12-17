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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı Haberi

Antalya’da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı Haberi

Emniyetten çıkan şüpheliler

( ANTALYA )- İki ayrı uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 500 gram skunk maddesi ile 5 bin 100 adet Ecstasy hap ele geçirildi ANTALYA

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- Antalya’da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 500 gram skunk maddesi ile 5 bin 100 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında Ö.E. ve S.S.’nin bulunduğu aracı Dumlupınar Caddesi üzerinde durduran görevliler yaptıkları aramada, 9 kilo 500 gram Skunk (Esrar) maddesi, 5 bin 100 adet ecstasy hap ve 3 bin 675 TL para ele geçirdi. Çalışmanın devamında organizasyon ile irtibatlı olduğu değerlendirilen M.Ç. ve T.H. de görevliler tarafından yakalandı. Çalışmalarına devam eden görevliler, A.S. ve V.U.’nun İstanbul ilinden yüklü miktarda ğetirdikleri uyuşturucu maddeyi kent merkezinde pazarlayacağı bilgisine ulaştı. A.S. ve V.U.’yu takibe alan görevliler Gebizli Mahallesi Termesos Bulvarı üzerinde kovalamaca sonucu yakaladı. Araç içerisinde yapılan aramada daralı 16 kilo Skunk maddesi ele geçirildi. İki olayda da gözaltına alınan Ö.E., S.S., M.Ç.,T.H., A.S. ve V.U. emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
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