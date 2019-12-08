Antalya’da ucuzluk izdihamı... Antalya’da mağazayı önce su bastı sonra vatandaşlar Haberi

-mağaza sahibi açıklama Mehmet Fidan röportajı

-Fadime Taş röp

-Zübeyde Ataş röp.

-vatandaşlarla röp.

-halı alanlar detay

-battaniye alanlar detay

-izdihamdan detay



( ANTALYA -ÖZEL)- Antalya’da su basan halı mağazasına indirimine vatandaşlar akın etti ANTALYA



- Antalya’da depoyu su bastığı gerekçesiyle indirim yapan mağazada izdiham yaşandı. İndirimli halı, battaniye ve yorgan almak isteyenler adeta birbirini ezdi. Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir mağaza sahibi, depoyu su bastığı gerekçesiyle ürünlerde indirime gitti. Günler öncesinden bastırdığı broşürle inidimi duyuran mağaza önünde sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalık, kapıların açılmasıyla ürünlere hücum etti. Vatandaşlar halı, paspas, battaniye gibi ürünleri kapabilmek için bir biriyle yarıştı. Mağaza sahibi Mehmet Fidan, tüm vatandaşları ucuzluğa davet ederek, "Tüm ürünlerimizde indirim var. Tüm halkımızı bekliyoruz, halılarımızı yüzde 70 indirimle zararına satıyoruz. Halı alan almayan almayan herkese paspas bedava" çağrısında bulundu. İzdihamın yaşandığı mağazada bulunan vatandaşlar , “Millet bu devirde bir eksiğini giderdi. Halk çok memnun. Benim de ihtiyacım olmamasına rağmen 20 liraya çok ucuz olduğu için battaniye aldım” dedi.

“Cesaret edip giremem” Fadime Taş ise hiçbir şey almadığını belirterek, “Çok yoğundu, cesaret edip giremem rahatsızım. Yorganlar falan güzeldi, ucuz üstelik. Yorganım yoktu, alayım güzelce bir yorganım olsun istedim ama benden önce yorganı kapıştılar. Sağlık olsun” ifadelerinde bulundu. Vatandaşların birden fazla ürünü almasından şikayetçi olan Yaşar Bozkurt sitem ederek, “İhtiyacın olanı kadar kadar al, ayıp ya” dedi.

Zübeyde Ataş, bin 500 TL'lik halıların 400 TL olduğunu belirterek, "İhtiyacı olan gelsin, daha devam ediyor" mesajını verdi.



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