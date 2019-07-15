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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da 'U' dönüşü yapmak isteyen tur otobüsü böyle devrildi

Antalya'da 'U' dönüşü yapmak isteyen tur otobüsü böyle devrildi

kaza sonrası olay yeri

İlk Müdahale Toplu Taşıma Toplu Taşıma Aracı Güvenlik Kamerası Tur Otobüsü 

-yerdeki yaralı
-yaralıya müdahale
-kazaya karışan araçlardan görüntü
-kaza güvenlik kamerası

( ANTALYA )- Tur midibüsü ile şehir içi toplu taşıma midibüsü çarpıştı: 1 yaralı ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde tur midibüsü ile şehir içi ulaşım toplu taşıma midibüsünün karıştığı kazada bir rehber yaralandı. Tur midibüsünün devrildiği anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza bugün saat 13.55 sıralarında Antalya Alanya karayolu İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ebubekir A. idaresindeki 24 AAG 821 plakalı midibüs, aynı istikamete seyir halindeki Arif E. idaresindeki şehir içili topluma taşıma midibüsü ile çarpıştı. Tur midibüsünün sağ şeritteyken aniden sol şeride geçip 'U' dönüşü yapmak istemesi üzerine yaşandığı iddia edilen kazada tur midibüsü devrildi. Kazada midibüs içinde şoförle birlikte bulunan ve ismi belirlenemeyen kadın tur rehberi hafif yaralanırken, toplum taşıma midibüsünde bulunan 6 kişiden yaralanan olmadı. Kaza sonrası araçtan çıkartılan kadın rehbere ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.kaza sonrası toplu taşıma midibüsünü sürücüsü Arif E., sinyal vermeden şerit değiştirdiği gerekçesiyle tur midibüsü sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza anı güvenlik kamerasında İncekum Kavşağı'nda yaşanan kaza, çevredeki işletmelerden birinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tur midibüsünün kavşaktan 'U' dönüşü yapmak için sağ şeritten sol şeride geçtiği sırada, aynı istikamete seyir halindeki toplu taşıma aracının , ön kısmına çarptığı ve tur midibüsünün devrildiği görülüyor.
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