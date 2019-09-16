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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da turizm bölgelerine havadan trafik denetimi

Antalya’da turizm bölgelerine havadan trafik denetimi

Helikopter detay

Kural İhlali Kamera Trafik Denetimi Orman Yangını Helikopter 

-Akan trafik detay
-Yoldan detay
-Ekipler detay
-Turizm bölgeleri havadan detay
-Helikopterin içinden detay
-Helikopter kamerasından izlenim yapılması
-Jandarma ekiplerinin helikopter içinden denetim yapması

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince yapılan hava destekli trafik denetiminde, kural ihlali yaptığı belirlenen 30 sürücüye 20 bin 329 lira ceza yazıldı. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri ve “ Bu yolda hep birlikteyiz’ projesi kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce, Manavgat-Alanya D 400 Karayolu, Manavgat-Konya D695 Karayolunda helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı. Öte yandan Manavgat’ın Taşağıl, Evrenseki, Side ve Kızılağaç Mahallelerinin turizm yolunda da denetim yapıldı. Denetimlerde, kural ihlali yaptığı havadan belirlenen sürücüler, uygulama noktasında durduruldu. Trafik kurallarına uymadığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 30 araç sürücüsüne sürücüye 20 bin 329 lira ceza yazıldı, 9 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca bir tespit edilen bir orman yangını da ilgili kurumlara bildirildi.
(İA-
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