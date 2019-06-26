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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da turistlerin trafik kazası kamerada: 1 turist öldü, 5'i turist 7 yaralı

Antalya'da turistlerin trafik kazası kamerada: 1 turist öldü, 5'i turist 7 yaralı

güvenlik kamerası görüntüsü

İlk Müdahale Görgü Tanığı Tur Minibüsü Trafik Kazası Güvenlik Kamerası 

-kaza anı
-yerdeki yaralılar
-yaralılara müdahale edilmesi
-yaralının ambulansa alınması
-ambulanslar
-kazaya karışan araçlar
-yaralıların ambulanslara alınması
-detaylar
-görgü tanığı mehmet baysal ile röp

( ANTALYA )- Ticari taksi, tali yoldan çıkan tur midibüsü ile çarpıştı- Ticari takside bulunan yaralılar, refüjde ambulans bekledi- Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde tali yoldan D-400 karayoluna kontrolsüz şekilde çıkan tur midibüsü ile turistleri taşıyan ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Polonya uyruklu 1 turist hayatını kaybetti, 5'i Polonya uyruklu turist olmak üzere 7 kişi yaralandı. Alışveriş sonrası otele dönen ve ticari taksi içinde bulunan ve çarpmanın etkisiyle yaralanan turistler ile sürücü, kazayı gören vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılıp refüjlere alındı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza bugün saat 22:30 sıralarında Antalya'nın avsallar mahallesi İncekum mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan İbrahim Ö. idaresindeki 07 H 0013 plakalı ticari taksi, İncekum'daki kontrolsüz kavşakta tali yoldan D-400 karayoluna çıkmaya çalışan Fevzi Duran Y. idaresindeki 07 HUV 71 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı. Kazada ticari takside bulunan ve ağır yaralanan Polonya uyruklu Krzystof Mantyniak (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 1'i çocuk 5 turist ile ticari taksi sürücüsü İbrahim Ö. ve midibüs sürücüsü Fevzi Duran Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından ticari takside bulunan yaralılar ile midibüs sürücüsü araçlardın çıkartılarak refüje alındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Manavgat ve Alanya'daki hastanelere sevk edildi.Kaza sebebiyle D-400 karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken, araç geçişleri tali yoldan verildi.
kaza sırasında tur minibüsünün ise boş olduğu bildirildi.
Kaza anı güvenlik kamerasında Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Midibüsün araçta bulunan rehberi indirdikten sonra tali yoldan D-400 karayoluna çıkışı ve seyir halindeki ticari taksinin midibüse çarpma anı görüntülere yansıdı. Görüntülere ayrıca kazayı görenlerin yaşadığı panik ve koşuşturma da saniye saniye yansıdı.
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