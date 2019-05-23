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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'da turistlerin bulunduğu ticari taksi ile otomobil çarpıştı : 4 yaralı

Antalya'da turistlerin bulunduğu ticari taksi ile otomobil çarpıştı : 4 yaralı

Vatandaş telefon görüntüsü

İlk Müdahale Ticari Taksi Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Ağır Yaralı 

-Kaza yerinden detay
-Turistin çığlıkları
-Turistlerin çıkarma mücadelesi
-Diğer detaylar

( ANTALYA )- Antalya’da turistler ölümden döndü ANTALYA

- Antalya’da ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada turistler ölümden döndü. 2 turistin yaralandığı kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü yoğum bakımda tedavi altına alındı. Kaza, Serik İlçesi’nde bulunan turizm merkezi Boğazkent’te meydana geldi. Boğazkent turizm merkezinden Belek Belek turizm merkezine doğru gitmekte olan İsmail K. yönetimindeki 07 YRB 17 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen plakası 07 LBF 55 ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çapıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan otomobil yolun dışına fırladı. Kazaya ilk olarak yoldan geçen diğer sürücüler müdahale etti. Kazada ticari taksi sürücüsü İsmail K. ufak sıyrıklar ile kurtulurken taksinin içerisinde bulunan 2 turist yaralandı. Otomobil sürücüsü ağır yaralı Turistler vatandaşların da yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yaralanan turistlerin kalça kemiklerinde kırıklar olduğu ve tedavi altına alındığını öğrenildi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise kazada ağır yaralandı. Ağır yaralan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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