Antalya'da tur minibüsü kamyona arkadan çarptı: 5'i turist 6 yaralı

--araçlardan ve görevlmilerin çalışmalarından görüntü



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün şeftali yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında tur minibüsünün şoförü ve minibüste bulunan 3’ü çocuk 5 İngiliz turist yaralandı. Kaza Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Taşağıl kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Nuri Guzkaya’nın kullandığı 07 LGR 82 plakalı kamyona, Taşağıl kavşağına yaklaştığı sırada aynı istikamette gitmekte olan Süleyman Kaya’nın kullandığı 63 ZR 434 plakalı tur minibüsünün arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yaklaşık 50 metre sürüklenirken, kamyonun Taşağıl kavşağında refüje devrilmesiyle durabildi. Tur minibüsünün sürücüsü Süleyman Kaya ile tatillerini geçirecekleri otele gitmekte olan İngiliz uyruklu Tracy Hogan, Jan Mcroy, Oliver Mcroy, Thomas Mcroy ve Charlie Mcroy yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olduğu bildirilen minibüs sürücüsü Süleyman Kaya Serik Devlet Hastanesine, İngiliz turistler ise Manavgat'ta özel bir hastanede tedavi altına alındılar. (AK-

