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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da trafo bakımında kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da trafo bakımında kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kalabalık detay

İş Kazası Cenaze Alabalık 

-Canazenin alınması
-Morg detay

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’da trafo bakım sırasında meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Edinilen bilgiye göre olay, sabah 05.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1949 Sokaktaki bir trafoda meydana geldi. Trafodaki arızaya bakım yapan 56 yaşındaki İbrahim Bölge ve Ahmet Yılmaz, oluşan ark sebebiyle akıma kapıldı. Ağır yaralanan Bölge, olay yerinde yaşamını yitirirken, Ahmet Yılmaz, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Bölge’nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Yapılan otopsinin ardından Bölge’nin cenazesi yakınları tarafından alındı. İki çocuk babası olduğu öğrenilen İbrahim Bölge’nin cenazesi ikindi namazının ardından Meydan Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. (İA-
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