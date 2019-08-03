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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da trafik kazasında anne ile oğlu öldü

Antalya'da trafik kazasında anne ile oğlu öldü

- - Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan detaylar - Cenazenin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilmesinden detaylar - Kazada baba ile ailenin 1 yaşındaki bebeği de yaralandıANTALYA (AA) - Antalya 'da otomobilin devrilmesi sonucu anne ve 2 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, baba ile ailenin diğer bebeği yaralandı.Hakan Çolak'ın kullandığı 34 J 6130 plakalı otomobil, Isparta'dan Antalya yönüne giderken Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde şarampole devrildi.Sürücünün 2 yaşındaki oğlu Yiğit Eymen olay yerinde, eşi Merve Çolak (28) ise hava ambulansıyla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.Ailenin, ağır yaralanan 1 yaşındaki oğlu Yavuz Selim, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde, baba Çolak da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sparta 

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