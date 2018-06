Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı İzle

-kazadan detay

-araçlardan ve çevreden görünüm

-itfaiye ekiplerinin çalışması

-cesedin çıkarılarak götürülmesi

-ölen şahsın fotoğrafı



( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA



- -Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Gültepe Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Kaza dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Veysel Döner 'ın kullandığı 23 BC 205 plakalı hafif ticari araç Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi' istikametinden Gültepe kavşağına çıkmakta olan Zeki Demirbay'ın kullandığı 16 BZG 84 plakalı otomobile yandan çarptı. Her iki aracında refüje çıktığı kazada otomobil sürücüsü Zeki Demirbay (56) araç içerisinde sıkışarak feci şekilde can verirken Necmiye Bayhan, Pervin Turan , Umut Can, Veysel Döner, Gülbahar Döner, Tunahan Döner ve Hüseyin Can Döner Yaralandı. Ambulanslarla Manavgat 'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Hayatini kaybeden ve bir otelin lojmanında kantin işlettiği bildirilen Zeki Demirbay itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu na gönderildi.