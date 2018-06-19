Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı İzle

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı İzle

yaralının ambulansa alınması

Hastane Trafik Kazası Bild Ticari Araç 

-kazadan detay
-araçlardan ve çevreden görünüm
-itfaiye ekiplerinin çalışması
-cesedin çıkarılarak götürülmesi
-ölen şahsın fotoğrafı

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- -Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Gültepe Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Kaza dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Veysel Döner 'ın kullandığı 23 BC 205 plakalı hafif ticari araç Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi' istikametinden Gültepe kavşağına çıkmakta olan Zeki Demirbay'ın kullandığı 16 BZG 84 plakalı otomobile yandan çarptı. Her iki aracında refüje çıktığı kazada otomobil sürücüsü Zeki Demirbay (56) araç içerisinde sıkışarak feci şekilde can verirken Necmiye Bayhan, Pervin Turan , Umut Can, Veysel Döner, Gülbahar Döner, Tunahan Döner ve Hüseyin Can Döner Yaralandı. Ambulanslarla Manavgat 'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Hayatini kaybeden ve bir otelin lojmanında kantin işlettiği bildirilen Zeki Demirbay itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu na gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı