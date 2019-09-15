Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

- Akseki - Manavgat kara yolunda ağaçlara çarpan otomobil - Ekiplerin otomobil çevresinde inceleme yapması - Ambulansın bekleyişiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Nusrat Kutlu yönetimindeki 07 NJP 22 plakalı otomobil, Akseki - Manavgat kara yolu Gençler mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.Kazada sürücü Kutlu ile otomobilde bulunan Mustafa Şahin (52) yaralandı.Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Şahin, ambulansta yaşamını yitirdi.
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