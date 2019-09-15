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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

- Akseki - Manavgat kara yolunda ağaçlara çarpan otomobil - Ekiplerin otomobil çevresinde inceleme yapması - Ambulansın bekleyişiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Nusrat Kutlu yönetimindeki 07 NJP 22 plakalı otomobil, Akseki - Manavgat kara yolu Gençler mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.Kazada sürücü Kutlu ile otomobilde bulunan Mustafa Şahin (52) yaralandı.Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Şahin, ambulansta yaşamını yitirdi.

Hastane Trafik Kazası Bild 

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