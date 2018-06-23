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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da tır dehşeti... 6 aracı önüne katarak fırlatan tır ortalığı savaş alanına çevirdi Video

Antalya'da tır dehşeti... 6 aracı önüne katarak fırlatan tır ortalığı savaş alanına çevirdi Video

Hurdaya dönen araçlar

Acil Servis Ticari Taksi Hastane Kırmızı Işık 112 Acil Servis 

-Araçlardan detay
-Vatandaşlar
-Jandarma ekipleri
-kazaya sebep olan tır
-Detaylar
-Bir kişinin olayı anlatması

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde hızını alamayan Tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Önüne kattığı 6 aracı sürükleyip savuran tır, 50 metre sonra durabildi. Araçların hurdaya döndüğü olayda şans eseri ölen olmadı. Yaralanan 6 kişi ayakta tedavi edildi. Ortalığı savaş alanına döndüğü kaza sebebiyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza bugün akşam saat 22 30 sıralarında Alanya ilçesi Payallar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Murat B. idaresindeki 31 AGL 61 plakalı tır , Alanya- Antalya kara yolu 15. kilometresinde bulunan Payallar ışıklı kavşağında hızını alamayınca kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada sürücüleri henüz tespit edilemeyen 07 HJJ 58 plakalı otomobil, 07 H 0179 plakalı ticari taksi , 07 RJ 412 plakalı otomobil , 07 UY 519 plakalı otomobil, 07 H 0529 plakalı ticari taksi ile 07 UY 519 plakalı otomobil hurdaya döndü. Ölen ve ağır yaralananın olmadığı kazada hafif yaralanan 3'ü sürücü 6 kişi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edilip kontrol amaçlı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle Alanya-Antalya kara yolu bir süre trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Hasan Murat B. Jandarma tarafından gözaltına alındı.
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