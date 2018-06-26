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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Antalya'da ticari taksiyle çarpışan otomobil işyerine girdi

Antalya'da ticari taksiyle çarpışan otomobil işyerine girdi

-yaralıların ambulanstaki ilk müdahaleleri

Vitrin İlk Müdahale Ticari Taksi Elektrik Trafosu Trafik Kazası 

--kaza yapan araçlar
--sokağa dökülen vatandaşlar
--zarar gören mekan ve trafo
--detay

( ANTALYA ) -- Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 sürücü yaralandı.- Manavgat Gülveren Caddesinde kaza Ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil önce kaldırımdaki trafoyu devirdi, ardından da işyerine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada iki kişi yaralandı. Kaza sabaha karşı Aşağı Hisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gülveren Caddesinde Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Hakan G.’nin kullandığı 07 LLG 35 plakalı otomobil ile Mithatpaşa Caddesinde Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Salih M.U.’nun kullandığı 07 J 0002 plakalı ticari taksi 2 caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Hakan G.’nin kullandığı 07 LLG 35 plakalı otomobil çarpışmanın şiddetiyle önce sağ tarafta kaldırımda bulunan elektrik trafosuna çarparak yıktıktan sonra yolun sol tarafında bulunan işyerinin önündeki dolabı ve işyerinin vitrinini devirdi. Kazada yaralanan ve ambulans ile Özel Yaşam Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüleri Hakan G. ve Salih M.U. nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
(ak)
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