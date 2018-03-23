Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya’da ticari taksi devrildi: 2 turist yaralandı

Antalya’da ticari taksi devrildi: 2 turist yaralandı

-kaza yerindeki ambulanslar ve kurtarma ekibi

Ticari Taksi Kurtarma Ekibi Bild 

--ambulansların olay yerinden ayrılması
--kaza yapan araçtan detay

( ANTALYA ) ANTALYA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan ticari taksinin devrilmesi sonucu 2 Polonyalı turist yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Sorgun Mahallesi, Titreyengöl mevkiindeki bir otelden aldığı Polonyalı turistleri şehir merkezine götüren A.K. yönetimindeki 07 J 0153 plakalı ticari taksi virajı alamayarak devrildi. Takside bulunan Polonyalı turistlerden Liwia Wiktoria ve Patryk Jerzy yaralandı. Side Anadolu Hastanesine kaldırılan turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Yolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralıYolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Polis Operasyon Yaptığı Evde Lahit BulduPolis Operasyon Yaptığı Evde Lahit Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı