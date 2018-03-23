Antalya’da ticari taksi devrildi: 2 turist yaralandı

--ambulansların olay yerinden ayrılması --kaza yapan araçtan detay
( ANTALYA ) ANTALYA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan ticari taksinin devrilmesi sonucu 2 Polonyalı turist yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Sorgun Mahallesi, Titreyengöl mevkiindeki bir otelden aldığı Polonyalı turistleri şehir merkezine götüren A.K. yönetimindeki 07 J 0153 plakalı ticari taksi virajı alamayarak devrildi. Takside bulunan Polonyalı turistlerden Liwia Wiktoria ve Patryk Jerzy yaralandı. Side Anadolu Hastanesine kaldırılan turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.