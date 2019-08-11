Antalya'da termometreler 46'yı gösterdi, sokaklar boşaldı Haberi

-Yüzenler detay

-Boşluklar detay

-Kayalardan atlayanlar detay

-Meteoroloji termometre detay

-Sokaktaki diğer termometre detay

-Emre Yetiş röp

-İrfan Demiray röp

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da, Kurban Bayramı’nın ilk gününde termometreler 41 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve sokaklar boş kaldı. Turizm kenti Antalya’da Kurban Bayramı’nın ilk günü yüksek sıcaklıkla başladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün termometresi 41,3, nem oranını ise yüzde 8 olarak gösterdi. Kentte bazı noktalarda yer alan termometrelerde ise sıcaklık 46 derece ölçüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de aşırı sıcaklar nedeniyle tatilcilerin uğrak yeri olmadı. Sahilde bir çok işletmenin ve denizin boş olduğu görüldü.

Varyanttaki falezler ise çocukların eğlence mekanı oldu. Bayramın yanı sıra sıcak hava nedeniyle sokak ve caddelere de kimsenin çıkmadığı görüldü.

Ankara’dan gelen misafirlerini sıcakta olsa gezmeye çıkardığını dile getiren Emre Yetiş, “ Antalya bugün her zamankinden daha bir sıcak. Tatile gelenlerde sıcaklığı hemen anlayabiliyor. 42 dereceler alışılmış sıcaklığın üstünde. Sıcak havaya rağmen misafirlerimi gezdiriyorum. Bayramda güzel geçiyor.” dedi.

Ankara’dan tatile gelen İrfan Demiray, havanın aşırı sıcak olduğuna dikkat çekerek, “ Bazı yerlerde çok kalabalık var. Sıcakta olsa bayramı eğlenerek geçirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

(İA-

