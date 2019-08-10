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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya’da termometreler 38 dereceyi gösterdi, çöl sıcakları tatilcileri durduramadı Haberi

Antalya’da termometreler 38 dereceyi gösterdi, çöl sıcakları tatilcileri durduramadı Haberi

Termometre

Hava Sıcaklığı Yerli Turist Trafik Yoğunluğu Bayram Trafiği Biz Bize 

-Vatandaşlarla röportajlar
-Sahilden detay
-Ailelerden detay
-Gezen vatandaşlardan detay
-Genel ve detay

( ANTALYA -ÖZEL)- Bayram tatilcileri Antalya güneşinin tadını çıkarıyor- Antalya sokaklarından tatilci kareleri ANTALYA

- Kimi İstanbul'dan ailesini görmeye geldi, kimi de Ankara ve Sivas'ın soğuğundan kaçarak ısınmaya. Hissedilen hava sıcaklığın 41 dereceyi bulduğu Antalya sokakları, Kurban Bayramı tatiline gelen yerli turistlerle doldu. Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Vatandaşların büyük çoğunluğunun tercihi yine turizmin başkenti Antalya oldu. Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği, hissedilen hava sıcaklığının ise 41 dereceyi bulduğu Antalya, bayram tatilcileriyle dolup taştı. "Antalya'da trafik yoğunluğu var" Ankara'dan geldiklerini ifade eden iki genç, "Dün akşam bayram için geldik. Ankara serindi, burası sıcak baya. Bayramın sonuna kadar veya 10 gün kadar kalmayı düşünüyoruz, tatili denizde geçireceğiz" dedi.
Antalyada oturmasalar da Antalyalı oldukları için sıcaklıklarda zaten hep mücadele ettiklerini belirten bir aile ise, "İstanbul'da yaşıyoruz hem tatil yapmak hem de anne babamızı ziyaret etmek için Antalya'ya geldik. Uçakla geldiğimiz için bir trafik yoğunluğu hissetmedik ama Antalya'nın içinde bir trafik yoğunluğu var" şeklinde konuştu.
"Sivas'tan ısınmaya geldim" Bayram tatili geçirmek üzere Sivas'tan geldiğini ifade eden genç bir kadın ise, "Antalya'ya ısınmaya geldim diyebilirim. Bayram için tatile geldim, bayram boyunca buradayım. Gerçekten yollarda yoğunluk vardı, bayram trafiği galiba, insanlar sıcak iklimlere doğru akın halindeler. Sıcaklıklara dikkat etmek gerekiyor" uyarısında bulundu. Antalya'da oturan arkadaşı ise sıcaklıklara alışkın olduğunu, hatta sevdiğini belirterek, "İnsanlar çok fazla gelmesin biz bize kalalım" diyerek gülümsedi. 40 senedir Antalya'da oturan Nermin Akdeniz de, sıcaklıkların dayanılır gibi olmadığını söyledi ve, "Evde klimaları açıyoruz veya arka ve ön odaların pencereleri açarak cereyan yapması sağlıyoruz. Bayramımız da güzel geçecek inşallah Antalya'da olacağım Herkese selam söylüyor bayramlarını kutluyorum" ifadelerinde bulundu.
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