Antalya'da tarihi düğmeli ev yandı

- - Yangın söndürme çalışmaları - Yangında kurtarılan hayvanlar - Yangında evi yanan aile - Yangında 20 küçükbaş hayvan da telef olduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Akseki ilçesinde, iki katlı tarihi düğmeli ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.İsmet Yılmaz'ın, Dikmen Mahallesi'ndeki iki katlı ahşap düğmeli evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evin yandığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.Alevlerin sardığı tarihi ev, ekiplerin müdahalesine rağmen tamamen yanarak çöktü. Yangında 20 küçükbaş hayvan da telef oldu.