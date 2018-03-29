Antalya’da su basan evlerde tahliye işlemleri devam ediyor

-Su basan evler detay

-Vatnadaşların evin içerisinden eşyalar detay

-Tahliye çalışmaları detay

-Evi su basan vatandaş röp.

-Detaylar



( ANTALYA -ÖZEL)- Evi su basan vatandaş: “İçerisi 75 santimetre su ile doldu. Televizyon suyun üzerinde yüzüyordu” ANTALYA



- Antalya'da dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış bazı mahallerde su baskınlarına yol açtı. Tahliye işlemleri sabahtan buyana devam ederken, evi su basan vatandaş yağışın şiddetini ise, “İçerisi yaklaşık 75 santimetre su doldu. Televizyonum suyun üzerinde yüzüyordu” sözleriyle anlattı. Antalya'da özellikle kent merkezinde etkili olan yağmur hem araç sürücülerine hem de ev sahiplerine zor anlar yaşattı. Yağmur sebebiyle bazı yollarda göçükler oluşurken, bazı mahallelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı. Son 24 saat içinde metrekareye 149 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde, Güzeloba Mahallesi 2361 sokaktaki Kültür Kent Sitesi’nde bulunan evleri de su bastı. Apartmanların bodrum katında gece saatlerinde baskına yakalanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye edemeyince itfaiye ve belediye ekiplerinden yardım istedi. Sabah saatlerine kadar süren sağanak, sokak üzerinde yolu tamamen doldurunca, bodrum katlarındaki evleri su doldurmaya devam etti. 2’si kullanılmaya 3 daire su içerisinde kalırken, eşyalı olan dairenin içerisinde beyaz eşya, koltuklar, yataklar ve diğer eşyalar kullanılamaz hale geldi. Sabah erken saatlerde bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Muratpaşa Belediyesi ekiplerinin evlerin içerisindeki suyu tahliye çalışmaları sürüyor. Evini bugüne kadar 4 kez su bastığını söyleyen 2 çocuk babası Turgut Fadıl Rolas, yaklaşık 9 bin liralık bir zararının olduğunu belirterek, “İçerisi yaklaşık 75 cm su doldu. Baktığımda Televizyonum yüzüyordu. Eşyalar kurtardıklarımı kurtardım, kurtaramadıklarım çöp oldu. Çocuklarım üst katta mahsur kaldı. Saat 10’a kadar çıkamıyorduk, çizme gelince çıktık. İtfaiye ve Muratpaşa belediyesine haber verdik. Her sene böyle oluyor. Eşyalarım çöp oldu” diyerek yetkililerden yardım talep etti. Öte yandan Meteroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın Cuma günü kenti terk edeceği öğrenildi.

