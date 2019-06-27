Antalya'da sıcak hava etkisini arttırırken en çok çalışanları zorluyor

-Ağaç gölgelerindeki insanlar

-Uyuyanlar detay

-Çocukların su ile oynaması

-Yüzlerini yıkamaları

-Fıskiyede serinleyenler çocuklar

-Oğuz Özkan röp

-Fırın detay

-Vantilatör detay

-Mehmet pedik'in yüzünü yıkaması

-Mehmet pedik röp

-Dönerci ustası detay

-Şemsettin Hamarat röp

-detay



( ANTALYA - ÖZEL)- Bir haftadır etkisini arttıran sıcak hava en çok döner ve fırıncı ustalarını zorluyor- Ağaç gölgeleri tatilcilerle, fıskiyeler ise çocuklarla doldu ANTALYA



- Turizm kenti Antalya’da yüksek sıcaklıklar hem tatilcileri, hem çalışanları zorluyor. Sıcaklık en çok fırın ve döner ustalarını zorladı. Antalya’da bir haftadır yüksek sıcaklık etkisini göstermeye başladı.

Yüzde 65’e ulaşan yüksek nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığının 38 dereceye yükseldiği Antalya’da hem tatilciler hem de çalışanlar zor anlar yaşadı. Tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın ederken, denize girmeyenlerin adresi ağaç gölgeleri oldu. Bazı vatandaşlar ağaç gölgesinde uyurken, bazıları da ailecek piknik yaptı. Aşırı sıcaktan etkilenen çocuklar ise musluklardan akan su ile yüzünü yıkayıp serinledi. Sahil Yaşam Parkı içine kurulan ve yerden su püskürten fiskiyeler çocukların eğlence mekanı oldu. Tatlı su ile serinleyen çocuklara aileleri de eşlik etti. Fırıncı ustası Mehmet Pedik ise “Antalya çok sıcak olmaya başladı.

Sıcaklar bizi de zorluyor ama mecbur çalışmak zorundayız. Fırının içinde 300 derecelik bir sıcak var, benim bulunduğum yerde 50 dereceyi buluyor. Vantilatör sürekli açık yanımda. Bol bol su içiyoruz. Dışarı çıkıp elimi yüzümü yıkıyorum. Suyu çok tüketiyoruz” diye konuştu.

Dönerci ustası Şemsettin Hamarat“ Ekmek parası ne yapacağız, çalışıyoruz. Sıcak karşısında da olsa çalışıyoruz. Klimamız olsa da hava çok sıcak. Döner ve ateşin karşısından sıcaklık 45-50 dereceye çıkıyor. Bol bol su içiyoruz” dedi.

Yeğeni ile fıskiyelerde eğlenen Oğuz Özkan, "Sıcaklar biranda geldi. Bizde ailecek denize geldik. Çıkışta da fıskiyeleri gördük. Yeğenimle şelale gibi fışkıran suda eğleniyoruz" ifadelerine yer verdi.

