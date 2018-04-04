Antalya’da Serbest Bölge’deki yangın havadan böyle görüntülendi İzle

-Tersane detay

-Dumanlar detay

-Alevler detay

-Yanan yatlar detay

-İşçilerin malzeme çıkarması

-Polis, sağlık ve itfaiye detay

-Söndürme çalışmaları

-hangarlara çeşme hortumu ile su sıkılması

-Bir işçi röp.



( ANTALYA )- 3 tersane hangarında etkili olan yangında 2 lüks yat ve 1 tekne yandı- İlk belirlemelere göre zararın yaklaşık 40 milyon dolar olduğu öğrenildi.- Yangından mallarını kurtarmak isteyen işçilerinden dumandan etkilendiği belirtildi ANTALYA



- Lüks yat üretimi yapılan Antalya Serbest Bölgede yangın çıktı. Mallarını kurtarmaya çalışan bazı işçilerin dumandan etkilendiği yangında 2 lüks yat ve bir tekne büyük hasar görürken, ilk belirlemelere göre zararın yaklaşık 40 milyon dolar olduğu öğrenildi. Türkiye’nin en önemli lüks yat üretim merkezleri arasında bulunan Antalya Serbest Bölgedeki bir tersane hangarından saat 09.45 sıralarından dumanlar yükselmeye başladı.

İşçilerin kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Boya tiner ve kimyasal maddelerin bulunduğu hangarda alevler kısa sürede büyüdü. İşçiler içerideki tekne malzemelerini forklift ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı. İşçiler canlarını hiçe sayarak içerideki yanıcı ve patlatıcı maddeleri çıkarmayı başardı. Çok sayıda itfaiye ekibinin geldiği olay yerinde yangına hem havadan hem karadan müdahale etti. Yan fabrikalardaki çalışanlar ise yangının sıçramaması için hortumla müdahale etti. Orta tersanede başlayan yangın patlayıcı maddelerin olması nedeniyle yandaki iki tersaneye sıçradı. 3. tersane hangarında 2 lüks yat ve bir teknenin yandığı belirtildi. Çevredeki fabrikaların işçileri de yangını endişeli gözlerle izledi. Yangına itfaiye özel solisyonlu suyla müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğü arazözlerinden destek alındı. Polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı(TOMA) da yangın alanına geldiği görüldü.

Tersanelerden mallarını kurtarmak isteyen bazı işçilerin dumandan etkilendiği belirtildi. Yangın kontrol altına alınırken,soğutma çalışmaları devam ediyor.

