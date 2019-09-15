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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Antalya’da seraları tehdit eden sazlık yangını

Antalya’da seraları tehdit eden sazlık yangını

Yangından detay

Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-polis ekipleri detay
-alevler detay
-İtfaiye ekiplerinin gelmesi
-vatandaşların yangına müdahalesi
-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
-Detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın, seralara ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü. Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi girişindeki sazlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevler, çevredeki seraları tehdit etmeye başladı.
Yangını fark eden bölge sakinleri itfaiye haber verirken, bir yandan da kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Sera sahipleri alevlere traktörle müdahale etti, meyve bahçesindeki yaşlı bir çift de, hortumla su tutup alevlere toprak atarak yangını söndürmeye çalıştı. İhbarın ardından olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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