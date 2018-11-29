Antalya'da sera soygunu...Naylon kapıyı kesip gübreleri çaldılar İzle

-Çiftçilerden detay

-Çiftçilerin serayı incelemesi

-Polis ekiplerine olayı göstermesi

-Hırsızların seraya girdiği yer d

-Çiftçi Gülay Çakır röportajı



( ANTALYA -ÖZEL)- Gözü dönmüş hırsızlar, kabakları paketlemek için kullanılan gazete kağıtlarını bile götürdü ANTALYA



- Antalya’nın Aksu İlçesi’nde gece saatlerinde bir çiftçiye ait kabak serasına giren kimliği belirsiz kişiler, sera içerisinde bulunan bin 500 değerinde gübre ve malzemeleri çaldı. Hırsızların gazete kağıtlarını dahi götürmesi dikkat çekti. Olay, Aksu İlçesi’nde seracılık yapan Atilla Çakır ve Gülay Çakır çiftinin serasında meydana geldi. Gece geç saatlerde seraya gelen kimliği belirsiz hırsızlar, önce seranın içerisine girmek için yanlarında getirdikleri kesici aletler ile naylonun kapı kısmını kesti. Kestikleri yerden içeri giren hırsızlar, sera içerisinde bulunan gübreleri çaldı. Hırsızlar çiftçi tarafından geçtiğimiz günlerde alınan yeni brandayı da yanlarında götürdü. Gözü dönmüş hırsızlar bununla da kalmadı ve sera içerisinde kabakları paketlemek için kullanılan farklı günlere ait yüzlerce eski gazeteleri de çaldı. "Bütün ne ilacımız ne gübremiz kalmış hepsi çalınmış" Hırsızların seranın içerisinde bulunan kasalara dokunmaması ise dikkat çekti. Durumu polis ekiplerine bildiren çiftçi Atilla Çakır, polis ekiplerinin incelemesinin ardından karakola giderek şikayet dilekçesi verdi. Sabah seraya geldiklerinde şok yaşadıklarını belirten 41 yaşındaki çiftçi kadın Gülay Çakır, Bu hırsızların bulunmasını istiyoruz. Bütün ne ilacımız ne gübremiz kalmış hepsi çalınmış. Gübrelerin çuvalı 300 TL’ydi. Polislere haber verdik, geldi tutanaklarını tuttu gitti. Kısa sürede yakalanacağına inanıyoruz.” dedi.



