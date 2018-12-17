Antalya’da sel felaketinin ardından güneş keyfi

-Güneşlenenler

-Spor yapanlar

-Balık tutanlar

-Hande Akçadağ röportajı

-Sahilden detay



( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA



- Antalya’da dün akşam meydana gelen sel afeti sonrası öğlen saatlerinde gelen güneşli hava hereksi şaşırttı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelen vatandaşlar, afet sonrası çıkan güneşin tadını çıkardı. Dün akşam saatlerinde Antalya kent merkezi ve batı ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde sele neden oldu. Bölgede birçok ev ve işyerinde su baskınlarına yol açan selde, ulaşım aksadı, tarım alanları zarar gördü. Öğle saatlerine doğru etkisini azaltan yağmur sonrasıysa kentte hava tekrar açtı. Aralıksız 24 saat boyunca yağan yağmur sonrası güneşli havayı gören vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek, güneşin ve manzaranın keyfini çıkardı, bazı vatandaşlar spor yapmayı bazıları ise balık tutmayı tercih etti. Kentte güneşli havanın ardından sıcaklık 5 derece birden yükselerek 17 dereceye kadar çıktı. Güneşli hava sonrası arkadaşlarıyla birlikte sahile geldiğini belirten Hande Akçadağ, Antalya’nın değişen hava yapısına hayran kaldığını ifade etti.

Aynı gün içerisinde iki mevsim yaşadıklarını sözlerine ekleyen Akçadağ, “Güneşleniyoruz ve Antalya’yı çok seviyoruz” dedi.

Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, yarından itibaren 2 gün boyunca kuvvetli sağanak yağısın tekrar etkili olacağı öğrenildi.

