Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da sel felaketinin ardından güneş keyfi

Antalya’da sel felaketinin ardından güneş keyfi

Sahilden detaylar

Sel Afeti Sel Felaketi Güneşli Hava Güneşli Balık Tutma 

-Güneşlenenler
-Spor yapanlar
-Balık tutanlar
-Hande Akçadağ röportajı
-Sahilden detay

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya’da dün akşam meydana gelen sel afeti sonrası öğlen saatlerinde gelen güneşli hava hereksi şaşırttı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelen vatandaşlar, afet sonrası çıkan güneşin tadını çıkardı. Dün akşam saatlerinde Antalya kent merkezi ve batı ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde sele neden oldu. Bölgede birçok ev ve işyerinde su baskınlarına yol açan selde, ulaşım aksadı, tarım alanları zarar gördü. Öğle saatlerine doğru etkisini azaltan yağmur sonrasıysa kentte hava tekrar açtı. Aralıksız 24 saat boyunca yağan yağmur sonrası güneşli havayı gören vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek, güneşin ve manzaranın keyfini çıkardı, bazı vatandaşlar spor yapmayı bazıları ise balık tutmayı tercih etti. Kentte güneşli havanın ardından sıcaklık 5 derece birden yükselerek 17 dereceye kadar çıktı. Güneşli hava sonrası arkadaşlarıyla birlikte sahile geldiğini belirten Hande Akçadağ, Antalya’nın değişen hava yapısına hayran kaldığını ifade etti.
Aynı gün içerisinde iki mevsim yaşadıklarını sözlerine ekleyen Akçadağ, “Güneşleniyoruz ve Antalya’yı çok seviyoruz” dedi.
Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, yarından itibaren 2 gün boyunca kuvvetli sağanak yağısın tekrar etkili olacağı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?
'Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz''Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz'
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı