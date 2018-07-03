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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Antalya'da seçim gecesinde çıkan olaylara tutuklama

Antalya'da seçim gecesinde çıkan olaylara tutuklama

arşiv görüntüler

( ANTALYA ) - ANTALYA

İran Seçimleri Irak 


- Antalya'da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy çuvallarının adliyeye getirilişinde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 5’i tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 24 Haziran seçimlerinde sayılan oyların çuvalla Antalya Adliyesi'ne getirildiği sırada adliye önünde bekleyen iki grup arasında yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlamalarıyla 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5’i tutuklandı,5’i serbest bırakıldı.
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