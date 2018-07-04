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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da sahte para operasyonu: 4 gözaltı

Antalya’da sahte para operasyonu: 4 gözaltı

Operasyon detay

Uyuşturucu Akalan Dolar 

-Şahıslar gözaltı detay
-Ele geçirilenler foto

( ANTALYA )- 220 adet ABD Doları ve Türk Lirası ele geçirildi ANTALYA

- Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği’nce yürütülen sahte para operasyonunda, 4 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alınırken, toplam 220 adet sahte olduğu tespit edilen ABD Doları ve Tük Lirası ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği’nce, Türkiye veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokmaya çalışan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koymaya çalışan kişi ve gruplara yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında, il genelinde lüks bir araç içindeki bulunan yabancı uyruklu şahısların çok sayıda işyerine sahte ABD doları ve Türk Lirası verdikleri yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, şahısların tespiti ve yakalanması yönünde kapsamlı bir çalışma başlatıldı. 5 gün süren takip neticesinde şüpheli şahısların kullandıkları araç ve kimlik bilgileri tespit edildi. Suriye uyruklu oldukları tespit edilen 4 erkek şahsın bir apart otelde bulundukları tespit edilmesi üzerine bahse konu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kaldığı otel odasında ve kullanmış oldukları araçta Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama ve el koyma kararına istinaden yapılan aramada, toplam 220 adet sahte olduğu tespit edilen ABD Doları ve Tük Lirası ile bir miktar uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca devam eden çalışmalarda şüphelilerin 5 adet sahte 100 ABD Dolarını da piyasaya sürdüğü tespit edilerek bu paralara da el konuldu.
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