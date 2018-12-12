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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da sahte kimlikle organ bağışına: 2 tutuklama

Antalya’da sahte kimlikle organ bağışına: 2 tutuklama

-Şüphelilerin adliyeden çıkartılması

Hastane Sahte Kimlik Akalan Organ Nakli Organ Bağışı 

--Detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da sahte kimlik ile organını bağışlamak üzere hastaneye başvuran ve işin organizatörlüğünü yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişiden 2’si tutuklandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü (GİM) görevlileri, organ ve doku ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışmalar kapsamında, bir şahsın sahte kimlik ile hastaneye başvurarak 70 bin TL para karşılığında organ naklini gerçekleştirmeye çalıştığı tespit etti. Polis ekipleri düzenledikleri operasyon ile para karşılığı organ alan, para karşılığı organını veren ve organizatörlük yapan İ.A, D.C, E.D, A.Y, S.G. isimli şahısları Organ ve Doku Ticareti suçu işledikleri tespit edilerek Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.G. ile İ.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (SÇ)
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