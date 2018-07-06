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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da sahte içki operasyonu

Antalya'da sahte içki operasyonu

- Polis kamerasından operasyon görüntüleri - Bin 38 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen operasyonda, bin 38 şişe sahte içki ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şubesi ekipleri, kentteki eğlence merkezlerine sahte içki sattığı tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bin 38 şişe sahte içki, çok sayıda boş içki şişesi, 700 litre saf alkol ile içki yapımında kullanılan 7 bin 811 malzeme ele geçirildi.Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Sahte İçki Kamera İçki Şişesi 

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