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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da sahillerde yoğunluk

Antalya'da sahillerde yoğunluk

- Antalya sahillerindeki yoğunluktan görüntüler - Denize giren ve güneşlenenlerden detaylarHava sıcaklığının 32, nemin 43 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler sahilleri doldurdu.ANTALYA (AA) - "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya 'da etkili olan sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ve nem oranı ise yüzde 43 olarak ölçüldü.Sıcaktan bunalan vatandaşlar ile yabancı turistler serinlemek için Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.Plaj şemsiyeleri ile güneşten korunmaya çalışan tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Aileleriyle sahile gelen çocuklar hem yüzdü hem de denizde oluşturulan oyun parklarında vakit geçirdi. Bazı kişiler ise su sporları yaparak eğlendi.Sıcak hava dolayısıyla kent merkezindeki caddelerin ise kalabalık olmadığı dikkati çekti.Doğu Akdeniz'de sıcak havaDoğu Akdeniz'de etkili olan sıcak ve nem nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşlar mesire yerlerinde ve serin bölgelerde yoğunluk oluşturdu.Sıcaklığın 36 derece ölçüldüğü Adana'da, bunaltıcı havadan etkilenenler gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.Çocuklar ise su parklarında gönüllerince eğlenirken, bazı vatandaşlar da Seyhan Baraj Gölü kıyısında piknik yaparak vakit geçirdi.

Hava Sıcaklığı Su Sporları Yabancı Turist Su Parkları Alabalık 

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