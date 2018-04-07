Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya’da sahillerde yoğunluk

Antalya’da sahillerde yoğunluk

Sahildeki çalışma

Hava Sıcaklığı Salda Güneşli Hava Güneşli 

-Sahilde oturanlar
-Denize girenler
-Güneşlenenler
-detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar sahillere akın etti, denize girdi. Hava sıcaklığının 21 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya’da, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Yapımına devam edilen Konyaaltı Sahili inşaatına rağmen yüzlerce kişi sahil kenarını doldurdu. Bazı vatandaşlar kumsalda yürümeyi tercih ederken bazıları da denize girdi. Deniz suyu sıcaklığının 18 dereceye ulaşmasına rağmen çok az kişinin denize girdiği görüldü.
Ailelerin daha çok kahvaltı yapıp, gençlerin ise güneşlendiği gözlendi.
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı