Antalya'da sahillerde bayram sonu yoğunluğu Haberi

-Yüzenler

-Kayadan atlayanlar

-Güneşlenenler

-Fıskiyede oynayan çocuklar

-Kalabalık

-Tolga Sirkeci röportajı

-Özgür Aydoğdu röportajı



( ANTALYA ) ANTALYA



- Turizmin başkenti Antalya’da 9 günlük bayram tatilinin son günlerinde sahillerde yoğunluk oluştu. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine son bir gün kala sahillerde yoğunluk oluştu. İl dışından gelen tatilcilerin dönüşe geçmesiyle dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara Sahili’ne bu kez yerleşik yaşayanlar akın etti. Havanın 28, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ve nem oranının yüzde 50’ye ulaştığı kentte, sıcaktan bunalan yerli halk ve tatilciler sahillere akın etti. Aşırı yakmayan güneşte bazı tatilciler bronzlaşırken, bazıları da yüzmeyi tercih etti. Varyant altındaki kayalar ise gençlerin suya atlama noktası oldu. Sahil boyunca tüm plajların dolu olduğu görüldü.

Sahil Yaşam Parkı'na kurulan su fıskiyelerinde eğlenen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Antalya’da öğrenci olan Tolga Sirkeci, “Ramazan Bayramı’nda kent çok kalabalıktı. Tatilciler gitmeye başlayınca sahiller bize kaldı. Bugün hem hava sıcak hem yoğunluk var. Bizde arkadaşlarla geldik, sahile yüzüyoruz, sohbet ediyoruz. Su güzel hava da sıcak.” dedi.

Özgür Aydoğdu ise,“ Bayramda aşırı bir yoğunluk vardı. Şimdi biraz sakinledi. Antalya sıcakta olsa güzel. Bugün haftasonu yoğunluğu var. Sahilde yüzüp, sohbet edip, şarkı söylüyoruz.” diye konuştu.



