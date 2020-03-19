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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Antalya’da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Antalya’da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Balkonda bebeğiyle alkış yapan anne

Sosyal Medya Bebek Sağlık Çalışanları Cep Telefonu Kışla 

-balkonlardan alış yapanlar
-Sokakta alkış yapanlar(cep telefonu)
-Binalardan alkış yapanlar(cep telefonu)
-detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya'da da vatandaşlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti. Bakan Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabı üzerinden “Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır. Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum” şeklindeki paylaşımının ardından Antalya'da da, yeni tip Korona virüse(Kovid-19) karşı görev yapan sağlık çalışanlarına balkonlar ve pencerelerden alkışlarla destek verdi. Pencere ve balkonlara çıkan Antalyalılar hep birlikte alkışlarla sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı annelerde bebekleri ise meslektaşlarına alkışlarla destek oldu.
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