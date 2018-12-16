Antalya'da sağanak yağmur etkili oluyor: Köprü ulaşıma kapandı, seraları su bastı

-Kesme Boğazı'ndaki tersip bendi taştı

-Kesme Boğazı'ndaki tarihi taş köprü ve yeni köprü çevresinden azgın suların görüntüleri

-2 vatandaş ile röportaj

-Kemer Belediyesi Başkan vekili Özcan Çeliktaş ile röportaj

-Kuzdere Muhtarı Serkan Günal ile röportaj

-Kütle ailesi azgın sular önünde özçekim yaparken



( ANTALYA )- 2 doktor dağda mahsur kaldı ANTALYA



- Antalya’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Hurma-Çakırlar Yolu’nu birbirine bağlayan köprü trafiğe kapatıldı. Antalya’da dün geceden bu yana devam eden aşırı yağışlar Konyaaltı ilçesi Boğaçayı deresinde taşkına neden oldu. Taşkın nedeniyle Konyaaltı ilçesinde Hurma- Çakırlar Yolu’nda bulan köprü trafiğe kapatıldı. Boğaçayı Deresi’nin taşıdığı çamurlu su nedeniyle Konyaaltı sahilinde bir bölümün rengi kahverengiye döndü. Bazı vatandaşların ise taşkını izlemek için bölgeye gelmesi gözlerden kaçmadı. Bazıları taşkının fotoğraf ve görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı, bazıları ise görüntülü konuşmayla durumu yakınlarına izlettirdi. Bölge vatandaşı Tufan Gökalp, Çakırlar yolunun kapandığını belirterek, "Feslikan yaylasından yoğun yağış alıyor. Yol yapım çalışması devam ediyor. Yukarıdan yoğun bir şekilde su geliyor. Kimse karşıdan gelemiyor. Bu durum 1-2 gün sürecek, kimse dışarıya çıkmasın" dedi.

Kaş’ta seraları su bastı Antalya ve çevresinde etkili olan şiddetli yağış, Kaş ilçesinde de su baskınlarına neden oldu. Kaş’ın Çeşme Mahallesinde sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışlar su baskınlarına yol açtı. Meydana gelen su baskınlarında bazı seralarda ürünler zarar gördü. Bölgedeki seralarda su baskınlarına karşı vatandaşlar önlem alıyor.2 doktor dağda mahsur kaldıKonyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlıkta 2 doktor şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, 2 uzman doktorun, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi.



Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, “bölgeye AFAD ve UMKE görevlileri sevk edildi. Konumlarını biliyoruz. Jandarma ve bizim ekiplerimiz kendilerine ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerimiz kendileriyle irtibat halinde. Doktorların sağlık durumlarının iyi olduğunu beliyoruz” dedi.

Kemer’de sel Kemer’de etkili olan yağış nedeniyle Yayla Kuzdere ve Gedelme mevkileri ile Ovacık Mahallesi'nde bulunan tarım arazileri su altın kaldı. Dağlardan gelen sel nedeniyle ise Kemer-Ovacık Mahallesi yoluna kaya parçaları düştü. Kaya parçaları Belediye ekipleri tarafından kaldırılırken, yolun bazı bölümlerinde ise göçükler meydana geldi. (SÇ)

