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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'da sağanak

Antalya'da sağanak

- Şehrin muhtelif yerlerinden detay görüntüler - Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk'ün konuşması - Detaylar - Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Kemer'de metrekareye 171, Finike'de 140 kilogram yağış düştü - Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk: - " Antalya - Konya kara yolu Alacabel mevkisinde öğle saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar kar yağışı bekliyoruz"ANTALYA (AA) - Antalya 'da etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu.Sağanağın etkili olduğu kentte son üç günde metrekareye Kemer'de 171, Finike'de 140, Demre ve Kumluca'da 129, Kaş'ta 118 ve Antalya merkezde 60 kilogram yağış düştü.Şiddetli sağanak nedeniyle Demre'de su baskınları meydana geldi. Kent merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağışa aldırış etmeyen turistler, yanlarına aldıkları şemsiyelerle tarihi Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gezinti yaptı. Bazıları da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dolaştı. - Antalya - Konya kara yolunda kar yağışı bekleniyorMeteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya 'da ekim ve kasımda yağışların, uzun yıl ortalamasının altında gerçekleştiğini dile getirdi.Öztürk, aralıkta devam eden yağışların bu akşam bölgeyi terk edeceğini, pazar günü tekrar başlayacağını aktardı.Özellikle batı ilçelerinde şiddetli yağışlar gerçekleştiğini dile getiren Öztürk, "Demre'de su baskınları oluştu. Bugün de Antalya - Konya kara yolu Alacabel mevkisinde öğle saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar kar yağışı bekliyoruz. Gerek ulaşımda meydana gelecek olumsuzluklara karşı, gerek kara yolları müdürlüğünün ve sürücülerin dikkatli, tedbirli olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Gezin Muhabir Şiddetli Yağış Kar Yağışı Pazar Günü 

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