Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da “Portakal Çiçeği Günleri”

Antalya’da “Portakal Çiçeği Günleri”

Narenciyeden oluşturulan eserler

Hafta Sonu Hatıra Fotoğrafı Ziyaretçiler Festival Nostalji 

-Eserleri inceleyen vatandaşlar
-Detay

( ANTALYA -HD) ANTALYA

- Kepez Belediyesi’nin Dokumapark’ta 50 ton narenciye kullanılarak birçok eserin yapıldığı ‘Portakal Çiçeği Günleri’ ziyaretçilere kapılarını araladı. Kepez Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Portakal Çiçeği Günleri’ ziyaretçilerine kapılarını açtı. Dokumapark’ta düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya’nın portakalı ile meşhur olduğunu hatırlattı. Tütüncü, Altın Portakal adıyla yarım asırdan fazla film festivali yapıldığını da hatırlattı. Portakalı toplumun biraz merkezine almak istediklerini ifade eden Başkan Tütüncü, bu etkinliğin göreve geldiklerinde tartışmalı bir mülk olan Dokuma Fabrikası’nın alanında yaptıklarına da dikkat çekti. Burayı düzgün bir kent parkı haline getirmek için önlerine çıkan çok ciddi engelleri kaldırdıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Bu güzel park 3 yıldır Antalyalılara hizmet eden güzel bir yaşam alanı oldu. Ne ucu, ne sonu olan bu Dokuma’da, her hafta sonu yeni bir buluşma düzenler hale geldik” diye konuştu.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılış kurdelesini eşi Ayşe Tütüncü, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte kesti. 50 ton narenciye kullanıldı Toplam 50 ton narenciye kullanılarak, portakal ve limon heykelleri, oyuncak vagonlu tren, nostaljik araç, Teddy Bear, Antalya’nın sembolü mimari eserlerden oluşan Saat Kulesi, Hadrian Kapısı, Yivli Minare ve 1071 metrekare büyüklüğünde Türk motifleri ile süslenen portakal halısı yapıldı .Dev halının her ayrıntısının görülebilmesi ve isteyenlerin hatıra fotoğrafı çekebilmesi için, halının iki tarafına da platform yapıldı. Portakal Çiçeği Günleri, 15 Nisan’a kadar açık kalacak. Konserler gibi çeşitli aktivitelerin yapılacağı etkinlik, alanının hemen yanı başında kurulan portakal bahçesi de, isteyenlerin içinde gezebileceği bir alan olarak tasarlandı.
İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı