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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da pompalı tüfekli saldırgan ortalığı ayağa kaldırdı

Antalya'da pompalı tüfekli saldırgan ortalığı ayağa kaldırdı

Olay yeri detay

Polis Akalan Pompalı Tüfek 

-Polisler detay

( ANTALYA )- Otel önünde rastgele ateş eden saldırgan polis tarafından gözaltına alındı ANTALYA

- Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir otel önünde etrafa rastgele ateş eden saldırgan , polis tarafından suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Saldırganın bir otel çalışanıyla yaşadığı tartışma sebebiyle ateş ettiği iddia edildi. Olay, Muratpaşa ilçesinin Kızıltoprak Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi açıklanmayan ve bir süre önce oteldeki işine son verildiği iddia edilen saldırgan otele silahla gelip rastgele çevreye ateş etti. Otel çalışanlarını ihbarı üzerine olay yerine çok sayda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın otelde çalışan B.B. isimli bir çalışanla tartıştığı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında getirdiği av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş etiği ileri sürüldü.
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