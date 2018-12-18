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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Antalya'da pompalı tüfekli nişanlı dehşeti...Komşuları anneye kızının öldüğünü söyleyemedi İzle

Antalya'da pompalı tüfekli nişanlı dehşeti...Komşuları anneye kızının öldüğünü söyleyemedi İzle

Polisler detay

Genç Kız Polis Merkezi Temizlik Görevlisi Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Kalabalık detay
-Kiralık otomobil detay
-Silah kılıfı detay
-Vatandaşlar detay
-Polislerin çalışması
-Yakınların feryatları
-Anne Gülsüm Yıldız'ın ağlaması
-Cenazelerin alınması
-Komşunun telefonla bir kızın yakınını araması
-röportajlar
-detay
-fotoğraflar

( ANTALYA -TOPLU) - İş yerinden gelen telefonla kızının işe gelmediği haberini alan anne olay yerinde gözyaşlarına boğuldu - Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını ikna edemeyince pompalı tüfekle önce sevdiği kızı öldürdü, ardından intihar etti ANTALYA

- Antalya’da bir kişi ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını pompalı tüfekle öldürüp ardından aynı silahla intihar etti. Sabah evden çıkan kızının işe gitmediğini iş yerinden gelen telefonla öğrenen anne, cenazeler kaldırıldıktan sonra geldiği olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Polis ve komşuları acılı anneye kızının öldüğünü söyleyemedi. Edinilen bilgiye göre olay saat 08.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Şehitler Parkı yakınında meydana geldi. Denizcilik işi ile uğraşan 35 yaşındaki Nuri Karaata, sabah saatlerinde Kızıltoprak Mahallesi'nde ikamet eden ve özel bir hastanede hemşire olarak çalışan nişanlısı 25 yaşındaki Simge Yıldız’ı kiraladığı otomobille evinden aldı. Ayrılma aşamasında olduğu iddia edilen çift arasında tartışma başladı.
İddiaya göre Yenigün Mahallesi 2036 Sokak arasında araçtan inen Yıldız, Şehitler Parkı’na doğru yürümeye başladı.
Yıldız’ı ikna etmeye çalışan Karaata’da arkasından geldi. Tüm çabalarına rağmen Yıldız’ı otomobile gelmeye ikna edemeyen Nuri Karaata, genç kıza aracında bulunan pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Hızla otomobile doğru dönen Nuri Karaaata, Yıldız’ın cesedinin yaklaşık 30 metre uzağında aynı tüfekle başına ateş ederek intihar etti. Silah sesleri üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki kişinin de öldüğünü belirledi. Karaata’nın kiraladığı otomobilin çalışır şekilde ve içinde tüfeğin kılıfının olduğu görüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Yıldız ve Karaata’nın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastaneden gelen telefonla kızının işe gitmediğini öğrenen anne Gülsüm Yıldız, bir süre sonra olay yerine geldi. Gözyaşlarına boğulan anne Gülsüm Yıldız, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kendini kaybeden Karaata’nın yakınlarını ise polis güçlükle sakinleştirdi. Acı haberi ise anne Gülsüm Yıldız’ın telefonundan dayıya bir komşusu verdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. "Başına ateş etti" Olayı gören temizlik görevlisi Behçet Şefli, "Parkta temizlik yapıyordum. Kadın sokaktan çıkınca adam da arkasından geldi, ‘gelmeyeceğim’ dedi.
Bağırdı. Adam sıktı, yere düştü sonra kafasına sıktı. Biraz ileride kendine sıktı. Adam silahlıydı ama kovalamaca yoktu" dedi.

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